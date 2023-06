Published: 25 Jun 2023 10 AM Updated: 25 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

அரியலூர் அரசு மருத்துவமனை: `நாற்காலிகூட தரல’ - பட்டியலின பிஸியோதெரபிஸ்ட் இளைஞர் புகாரும் விளக்கமும்!

``அப்பா முன்னாலேயே கடிதத்தை சில டாக்டர்கள் சேர்ந்து கிழித்து போட மனசு உடைந்து விட்டார். அந்த மன உளைச்சலிலேயே இருந்தவர் கொஞ்ச நாளில் இறந்து விட்டார்.'' - பிரபு