`கல்லூரியில் சேர சாதிச் சான்றிதழ் தர மறுப்பு; தற்கொலை செய்த மாணவி'- தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி கண்டனம்

திருவண்ணாமலையில் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மறுத்ததால், கல்லூரியில் சேர முடியவில்லை என்ற விரக்தியில் பட்டியலின மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்டதற்கு, தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது.