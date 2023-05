Published: 18 May 2023 8 PM Updated: 18 May 2023 8 PM

கடத்திக் கொல்லப்பட்டு, பக்கெட்டில் அமுக்கப்பட்ட சிறுமியின் உடல்! - சிசிடிவி-யால் சிக்கிய சித்தி

7 வயதுச் சிறுமியைக் கடத்திக் கொலைசெய்து, உடலை பக்கெட்டில் போட்டு அப்புறப்படுத்திய சித்தியை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.