Published: 05 May 2023 8 PM Updated: 05 May 2023 8 PM

ராமேஸ்வரம் கடற்கரையில் வெடிகுண்டுகள் புதைப்பா? - தீவிரச் சோதனை மேற்கொண்ட உளவுப்பிரிவு போலீஸ்

ராமேஸ்வரம் அருகே கடற்கரைப் பகுதியில் பூமிக்குள் வெடிகுண்டுகள் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில், நவீன கருவிகள் மூலம் வெடிகுண்டுகளைத் தேடும் பணி நடந்தது.

News கடற்கரையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அதிகாரிகள்

