Published: 08 Jul 2023 9 AM Updated: 08 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

காதல்... கிஃப்ட்... மிரட்டல் - 45,000 ரூபாயால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவி; போலீஸ் விசாரணை!

கல்லூரி மாணவி தற்கொலைச் சம்பவத்தில், அவரைக் காதலிப்பதாகக் கூறி, பணம் கேட்டு மிரட்டிய நபர் குறித்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.

