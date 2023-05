Published: 12 May 2023 1 PM Updated: 12 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Paytm-ல் ரூ.3 லட்சத்தைப் பறிகொடுத்த திருச்சி மாணவி; RBI-க்கு அதிரடி உத்தரவிட்ட சென்னை ஹைகோர்ட்!

நீதிமன்றத்தில், ``பேடிஎம் நிறுவனத்துக்கும், அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இடையில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளில் நாங்கள் தலையிடுவதில்லை" என ரிசர்வ் வங்கி தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.

News RBI-க்கு அதிரடி உத்தரவிட்ட சென்னை ஹைகோர்ட்!