பெரம்பூர் நகைக்கடைக் கொள்ளை; போக்கு காட்டிய கொள்ளைக் கும்பல்... பெங்களூரில் கைதுசெய்த சென்னை போலீஸ்!

சென்னை பெரம்பூர் நகைக்கடையில் 9 கிலோ தங்கநகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் இருவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

