சென்னை: வீடுகளை வாடகைக்கு விடுவதில் நூதன மோசடி; பலே புரோக்கர் போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?!

சென்னை புறநகர்ப் பகுதிகளில் வீடுகளை வாடகைக்கு கொடுப்பதில் நூதனமாக மோசடியில் ஈடுபட்ட புரோக்கரை சேலையூர் போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

