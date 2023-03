Published: 05 Mar 2023 10 AM Updated: 05 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

இரவு நேர வாகனச் சோதனையின்போது எஸ்.ஐ-மீது தாக்குதல்; சென்னையில் வக்கீல் கைது!

சென்னையில் இரவு நேர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த எஸ்.ஐ-யைத் தாக்கிய வழக்கறிஞரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News எஸ்.ஐ-யைத் தாக்கிய வழக்கறிஞர் கைது