Published: 16 Mar 2023 11 AM Updated: 16 Mar 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: ஆண் நண்பரோடு சேர்ந்து பாலியல் தொழில் - கைதான இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி மாணவியின் பகீர் பின்னணி

சென்னை எழும்பூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் பாலியல் தொழில் நடந்ததைக் கண்டறிந்த போலீஸார், இருவரைக் கைது செய்தனர். அதில் கைதான பெண், இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி மாணவி எனத் தெரியவந்திருக்கிறது.

