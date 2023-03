Published: Just Now Updated: Just Now

போக்சோ வழக்கில் தேடப்பட்ட இளைஞர் அனுப்பிய `அதிர்ச்சி' எஸ்.எம்.எஸ் - போரூர் ஏரியில் முகாமிட்ட போலீஸ்

போக்சோ வழக்கில் தேடப்பட்ட இளைஞர், போரூர் ஏரியில் தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாக எஸ்.எம்.எஸ் அனுப்பியிருந்தார். அதனால், அங்கு அவரை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.

News போரூர் ஏரி ( கோப்புப் படம் )