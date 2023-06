Published: Just Now Updated: Just Now

மகளின் திருமணத்துக்காக சேர்த்து வைத்தப் பணம்; திருடி ஐபோன் வாங்கிய மகன் - தட்டிக்கேட்டதால் தற்கொலை!

தனது மூத்த மகளின் திருமணத்திற்காக சேமித்து வைத்திருந்த பணத்திலிருந்து ஒரு லட்சத்தை எடுத்து வந்து ஐபோன் வாங்கிவிட்டார்.

