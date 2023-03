Published: Just Now Updated: Just Now

கலாஷேத்ரா விவகாரம்: ``குற்றச்சாட்டு உறுதி என்றால் நிச்சயம் நடவடிக்கை..!'' - முதல்வர் ஸ்டாலின்

``குற்றச்சாட்டு உறுதியானால் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள்மீது உரிய சட்டரீதியான நடவடிக்கை கட்டாயம் எடுக்கப்படும்." - முதல்வர் ஸ்டாலின்

News தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை - முதல்வர் ஸ்டாலின் ( கோப்புப் படம் )