Published: 12 Aug 2023 7 AM Updated: 12 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

மும்பை விமான நிலையத்தில் சிக்கிய உகாண்டா பிரஜை... வயிற்றில் ரூ.7.85 கோடி மதிப்பு கொகைன் மாத்திரைகள்

உகாண்டாவிலிருந்து வந்த நபர் வயிற்றில் இருந்து ரூ.7.85 கோடி மதிப்புள்ள கொகைன் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

