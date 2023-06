Published: 12 Jun 2023 7 AM Updated: 12 Jun 2023 7 AM

கோவை திமுக பெண் நிர்வாகி மீது தாக்குதல் நடத்திய திமுக கவுன்சிலர் - பரவிய வீடியோ; புகார்

கோவை திமுக பெண் நிர்வாகி மீது, திமுக ஆண் கவுன்சிலர் தாக்குதல் நடத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

News கவுன்சிலர் மரியராஜ்