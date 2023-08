Published: Just Now Updated: Just Now

திமுக கவுன்சிலருக்கு குடும்பத்துடன் அரிவாள் வெட்டு - கோவை அதிர்ச்சி

கோவை திமுக பெண் கவுன்சிலர் மற்றும் அவர் குடும்பத்தினரை வெட்டிய கும்பலை போலீஸ் தேடி வருகின்றனர்.

News திமுக கவுன்சிலர் சித்ரா