Published: 19 Jul 2023 10 AM Updated: 19 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

கண்ணை மறைத்த போதை; நண்பனுடன் இணைந்து மனைவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கணவன் - கோவையில் அதிர்ச்சி

மதுபோதையில் நண்பனுடன் இணைந்து மனைவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கணவன் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News பாலியல் வன்கொடுமை ( சித்திரிப்புப் படம் )