கோவை: மத்திய அரசின் தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம் - வட இந்திய இளைஞர்கள் 4 பேர் கைது!

மத்திய அரசின் தேர்வில் ஆள்மாறட்டம் செய்த வட இந்திய இளைஞர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

News ஆள் மாறாட்டம் ( சித்திரிப்புப் படம் )