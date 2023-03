Published: 30 Mar 2023 11 AM Updated: 30 Mar 2023 11 AM

கோவை: செய்தியாளர்மீது தாக்குதல்; குவாரி உரிமையாளர் உட்பட 3 பேர்மீது வழக்கு பதிவு!

கோவை கல்குவாரி தொடர்பாகச் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற தனியார் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளர்மீது தாக்குதல் நடத்திய மூன்று பேர்மீது வழக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

