Published: 26 Mar 2023 8 AM Updated: 26 Mar 2023 8 AM

Published: Yesterday at 8 AM Updated: Yesterday at 8 AM

திருமணத்தை மறைத்து மும்பை தொழிலதிபரிடம் மோசடி - கோவை ஆசிரியைமீது வழக்கு பதிவு!

மும்பை தொழிலதிபரிடம் திருமண ஆசைக் காட்டிப் பணம் பறித்து, அவருக்குக் கொலை மிரட்டல் விடுத்த பெண்மீது வழக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

News ஹேசல்