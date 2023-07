Published: 07 Jul 2023 9 AM Updated: 07 Jul 2023 9 AM

நடைப்பயிற்சி முடித்த சில நிமிடங்களில்... துப்பாக்கியில் சுட்டு தற்கொலை செய்த கோவை டிஐஜி!

கோவை சரக டிஐஜி விஜயகுமார் இன்று காலை துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

