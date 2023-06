Published: 13 Jun 2023 11 AM Updated: 13 Jun 2023 11 AM

கோவை: பாலியல் வழக்கில் மாணவி தற்கொலை - ஆசிரியர் மனைவியும் போக்சோ சட்டத்தில் கைது

கோவை மாணவி பாலியல் தற்கொலை வழக்கில், ஆசிரியரின் மனைவியும் போக்சோ சட்டத்தில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News அர்ச்சனா - மிதுன் சக்கரவர்த்தி