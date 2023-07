Published: 17 Jul 2023 11 AM Updated: 17 Jul 2023 11 AM

காதலன் கண்ணெதிரே பட்டியலின சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை; ராஜஸ்தானில் கல்லூரி மாணவர்கள் கைது!

ராஜஸ்தானில் கல்லூரி மாணவர்கள் மூன்று பேர், 17 வயது பட்டியலின சிறுமியை அவருடைய காதலன் கண்ணெதிரே கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

