ரேஷன் அரிசியை மீட்டவர் மீது பெண் அதிகாரி புகார், சொந்த ஜாமீனில் விடுவித்த நீதிபதி; என்ன நடந்தது?

``ரேஷன் கடை தீயில் எரிவதை எல்லோரும் எட்டி நின்று வேடிக்கை பார்த்தபோது அவர் உள்ளே சென்று அரிசி மூட்டைகளை மீட்டிருக்கிறார். அவரை சிறையில் அடைத்து நடவடிக்கை எடுத்தால் சமூகத்தில் நல்லது செய்வதற்கு யார் முன் வருவார்கள்?’’ - நீதிபதி

