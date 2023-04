Published: 03 Apr 2023 6 AM Updated: 03 Apr 2023 6 AM

மும்பை: தொடர்ந்து வழக்கு ஒத்திவைப்பு... நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியை நோக்கி செருப்பை வீசிய நபர்!

நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இழுத்தடிக்கப்பட்டு வந்ததால், நீதிபதி மீது செருப்பு வீசிய நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.

