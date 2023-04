Published: 01 Apr 2023 11 AM Updated: 01 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

நீலகிரி: போலீஸையே கடத்திச் சென்ற அரிசி கொள்ளையன்; சினிமா பாணியில் நடந்த துணிகரம்!

சரக்கு வாகனத்தின் மீது ஏறி சோதனை செய்துகொண்டிருந்த போலீஸை அரிசி கொள்ளையன் சினிமா பாணியில் கடத்திச் சென்ற சம்பவம் ஒன்று நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் அரங்கேறியிருக்கிறது.

News ரேஷன் அரிசி