Published: 28 Jun 2023 8 AM Updated: 28 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

திருப்பூர்: பெற்றோரை `நெருக்கிய' மகனின் கடன்... விரக்தியில் எடுத்த விபரீத முடிவால் `சோகம்!'

மகன் வாங்கிய கடன் தொடர்பாக தங்களுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட, மனமுடைந்த பெற்றோர் தற்கொலை செய்துகொண்டனர்.

News தற்கொலை செய்துகொண்ட தம்பதி