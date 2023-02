Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: ரூ.60,000 கடன் தகராறில் நடந்தக் கொலை - ரௌடிக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கிய நீதிமன்றம்!

60,000 ரூபாய் கடனுக்காக நடந்த தகராறில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கைதான ரௌடிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

News நீதிமன்றம்