காதலிப்பதாகக் கூறி பெண்ணிடம் பணம் பறிப்பு! - இளைஞருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம்

காதலித்து திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி இளம்பெண்ணிடம் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை ஏமாற்றிய நபருக்கு நீதிமன்றம் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

