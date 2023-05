Published: 11 May 2023 7 PM Updated: 11 May 2023 7 PM

செக் மோசடி வழக்கு; ஜே.கே.ரித்தீஷ் மனைவிக்கு 6 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம்!

காசோலை கொடுத்து ஏமாற்றிய வழக்கில் மறைந்த நடிகரும், முன்னாள் எம்.பி-யுமான ஜே.கே.ரீத்தீஸ் மனைவிக்கு 60 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும், ஆறு மாதங்கள் சிறைத் தண்டனையும் வழங்கி காரைக்குடி விரைவு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

News ஜே.கே.ரித்தீஷ் மனைவி