Published: 14 Jul 2023 11 AM Updated: 14 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

கோவை பெண் போலீஸைத் தாக்கியதாகப் புகார்: இரண்டு பெண் சமூக ஆர்வலர்கள் கைது!

கோவை பெண் போலீஸைத் தாக்கியதாகச் சொல்லி மதுரையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் நந்தினி, நிரஞ்சனா ஆகியோரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கைது