`ஹெலோ, நான் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி பேசுறேன்’ - ஸ்பான்சர் கேட்டு ரூ.3 கோடி மோசடி செய்த கிரிக்கெட் வீரர்

ஆந்திர முதல்வர் போன்று போனில் பேசி மும்பையை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரிடம் ரூ.21 லட்சம் மோசடி செய்த கிரிக்கெட் வீரர் கைது செய்யப்பட்டார்.

News கிரிக்கெட் வீரர் நாகராஜ்