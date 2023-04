Published: 06 Apr 2023 11 AM Updated: 06 Apr 2023 11 AM

ராமநாதபுரம்: மிக்ஸரில் விஷம்வைத்து பிடிக்கப்பட்ட காக்கைகள்... 'மக்கள் அச்சம்' - பின்னணி என்ன!

கடற்கரையில் மீன்களைக் கொத்தித் தின்ன வந்த கடற்காக்கைகளை இருவர் விஷம்வைத்துக் கொன்றுவருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் கிடைத்திருக்கிறது.

News விஷம்வைத்துக் கொல்லப்பட்ட காக்கைகளுடன் பிடிபட்ட இருவர்