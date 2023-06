Published: Just Now Updated: Just Now

சளி சிகிச்சைக்கு சென்ற சிறுமிக்கு நாய்க்கடி ஊசி; அரசு மருத்துவமனை செவிலியரின் அலட்சியம்!

சளி சிகிச்சைக்காக கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்ற சிறுமிக்கு, செவிலியர்கள் நாய்க்கடி ஊசிகள் செலுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ஊசி