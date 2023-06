Published: 06 Jun 2023 11 AM Updated: 06 Jun 2023 11 AM

ராமநாதபுரம்: பிரியாணியில் புழு; அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள் - ஹோட்டல் நிர்வாகத்தின் விளக்கமென்ன?

ராமநாதபுரத்திலுள்ள பிரபல ஹோட்டலில் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கி சாப்பிட்ட பிரியாணியில் புழு கிடந்ததால் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

News பிரியாணியில் கிடந்த புழு