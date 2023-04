Published: 07 Apr 2023 7 AM Updated: 07 Apr 2023 7 AM

நைட் கிளப்: `அனுமதிக்கவில்லை எனில் ஆடைகளை கழற்றுவேன்’ - அரை நிர்வாணமாக இளம்பெண் ரகளை

நாக்பூரில் இளம் பெண் ஒருவர் நைட் கிளப் முன்பு ரகளையில் ஈடுபட்டு தனது ஆடையை கழற்றப்போவதாக மிரட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

News போலீஸ்