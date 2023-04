Published: 22 Apr 2023 10 AM Updated: 22 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பள்ளிபாளையம்: `300 முதியவர்களை கருணைக் கொலை செய்தார்களா?' - பகீர் வீடியோவும் விளக்கமும்! Spot Visit

உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்களை, அவர்கள் உறவினர்களின் விருப்பத்தின் பேரில், பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் தற்காலிக ஊழியராக பணியாற்றி வந்த இளைஞர் ஒருவர் விஷ ஊசிப்போட்டு கொன்றதாக பரவும் 'ஸ்டிங்' வீடியோ, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News விஷ மருந்து பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனை

