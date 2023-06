Published: Just Now Updated: Just Now

தென்காசி: ”கனிமவளம் திருடப்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும்!” - ஆட்சியரிடம் முறையிட்ட தேமுதிக நிர்வாகிகள்

தென்காசி மாவட்டம் வழியாக கேரளாவுக்குக் கனிமவளம் கொண்டு செல்லப்படுவதை முழுமையாகத் தடுத்து, தமிழகத்தின் வளத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என தே.மு.தி.க நிர்வாகிகள் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வலியுறுத்தினர்.

News தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்