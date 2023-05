Published: 04 May 2023 1 PM Updated: 04 May 2023 1 PM

பட்டப்பகலில் திமுக கவுன்சிலர் மகனுக்கு அரிவாள் வெட்டு! - திருவள்ளூரில் பரபரப்பு

திமுக கவுன்சிலரின் மகனை மர்மநபர்கள் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டுத் தப்பினர். இது தொடர்பாக போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

News திருவள்ளூர்

