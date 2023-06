Published: Just Now Updated: Just Now

"இந்தக் கொலையில் என் கணவருக்குச் சம்பந்தமில்லை"- குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்ற திமுக கவுன்சிலர்

தி.மு.க பெண் கவுன்சிலர் ஒருவர், தனது குடும்பத்தினருடன் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

News தீக்குளிக்க முயன்ற திமுக கவுன்சிலர் ( தே.சிலம்பரசன் )