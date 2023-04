Published: Just Now Updated: Just Now

திண்டிவனம்: வீட்டில் சாராயம் தயாரிப்பு; காரில் கடத்தியபோது போலீஸில் சிக்கிய திமுக கவுன்சிலரின் கணவர்

சாராய பாக்கெட்டுகளை காரில் எடுத்துச் சென்ற தி.மு.க கவுன்சிலரின் கணவர் அதிரடியாகக் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News கைதுசெய்யப்பட்ட திமுக கவுன்சிலரின் கணவர் ராஜா

Share