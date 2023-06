Published: 27 Jun 2023 10 AM Updated: 27 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

உ.பி: ரூ.1,00,000 சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்ட கிரிமினல்... அதிகாலையில் போலீஸார் என்கவுன்ட்டர்!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டரில் ஏராளமான கிரிமினல் வழக்குகளில் தொடர்புடைய நபர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

News குப்ரான்