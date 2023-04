Published: Just Now Updated: Just Now

Arudhra Scam: `ஆர்.கே.சுரேஷுக்கு லுக்-அவுட் நோட்டீஸ் விடப்பட்டிருக்கிறது!' - ஐ.ஜி ஆசியம்மாள் தகவல்

ஆருத்ரா வழக்கில் காவல்துறையிடம் ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருக்கும் ஆர்.கே.சுரேஷுக்கு எதிராக பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு தரப்பில் லுக்-அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

News ஐ.ஜி ஆசியம்மாள்

