மின்தடையால் மூச்சுத்திணறி மூதாட்டி இறந்தாரா?- உறவினர்கள் புகார்; அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் மறுப்பு!

ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஐ.சி.யூ வார்டில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த மூதாட்டி மின்தடை காரணமாக மூச்சுத்திணறி இறந்ததாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

