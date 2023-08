Published: Just Now Updated: Just Now

கரூர்: செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி கட்டும் பங்களா வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!

கரூரில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் கட்டி வரும் பிரமாண்ட பங்களா வீட்டில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

