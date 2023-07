Published: Just Now Updated: Just Now

நோயாளியுடன் `ரகசிய' தொடர்பு... உறவின்போது ஹார்ட் அட்டாக்... விசாரணையில் சிக்கிய நர்ஸ்!

இங்கிலாந்தில் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு வந்த நோயாளியுடன் செவிலியர் ஒருவர் ரகசியமாக பழகி, உடலுறவில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அந்த நாட்டு மருத்துவ வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News மருத்துவம்