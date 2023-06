Published: 26 Jun 2023 7 AM Updated: 26 Jun 2023 7 AM

நாமக்கல்: 1,800 பாக்கு மரங்கள் வெட்டி சாய்ப்பு; காவலர்கள் இருந்தும் ஓயாத பிரச்னை - தீர்வு எப்போது?

ஜேடர்பாளையம் அருகே பாக்குத் தோப்பில் இருந்த 1,800 - க்கும் மேற்பட்ட பாக்கு மரங்களை இரவோடு இரவாக மர்ம நபர்கள் வெட்டிச் சாய்த்துள்ளனர்.

News வெட்டப்பட்ட பாக்கு மரங்கள் ( நா.ராஜமுருகன் )