Published: 06 Mar 2023 7 AM Updated: 06 Mar 2023 7 AM

வங்கி பெயரில் வந்த போலி லிங்க்... 'கிளிக்' செய்து பணத்தை பறிகொடுத்த டிவி நடிகை உட்பட 40 பேர்

வங்கி பெயரில் வந்த போலி லிங்க்கை கிளிக் செய்ததால் 40க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது வங்கியில் இருந்த பணத்தை இழந்துள்ளனர்.

