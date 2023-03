Published: 10 Mar 2023 7 AM Updated: 10 Mar 2023 7 AM

சென்னை: சடலமாக கிடந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி; மதுபோதையில் நடந்த கொலை - போலீஸ் விசாரணை

சென்னையில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளி நீலாங்கரை பகுதியில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News ரௌடி கொலை