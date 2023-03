Published: 08 Mar 2023 11 AM Updated: 08 Mar 2023 11 AM

கடலூர்: சாமி ஊர்வலத்தில் மோதல்; ஆம்புலன்ஸில் ஏறி கொலைவெறித் தாக்குதல் - பின்னணி என்ன?!

சாமி ஊர்வலத்தில் ஏற்பட்ட மோதலில் மருத்துவமனைக்குச் சென்றவர்களின் ஆம்புலன்ஸில் ஏறி கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் கடலூரில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

